«Ovunque proteggimi» | alla Camera i grandi elettori si affidano al santino di Mattarella

Leggi su open.online

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Uncon il volto di Sergiorimbalza di chat in chat nei giorni delle votazioni per il Quirinale. Tra igira la foto del capo dello Stato con il saio, l’aureola luminosa e la preghiera «». Ilviaggia tra i cellulari di chi frequenta in questi giorni Montecitorio. Non solo. Secondo la Repubblica, c’è anche chi conserva l’immagine in versione cartacea nella tasca dei pantaloni. È il caso di Walter Verini: umbro, deputato del Pd, capogruppo del partito in commissione Giustizia di Montecitorio. «Al di là del “”, auspico che tutti votino per, l’ho detto e ribadito. Draghi al governo eal Quirinale restano il punto di equilibrio ...