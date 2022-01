Oroscopo di Paolo Fox 27 gennaio: giovedì amore e lavoro daranno soddisfazioni (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Ariete – torna finalmente una Luna favorevole per voi, momento intrigante per gli amanti. Sul lavoro, ancora troppi ostacoli dal vostro passato, continuate a meditare. Toro – la Luna entrerà nel vostro segno oggi, ne gioverete sentendo molte più energie. Per il lavoro, i nodi del passato vanno affrontati e risolti in tempo. Gemelli – oggi potreste essere in pena per una persona cara o il vostro partner. Siete finalmente usati da una fase di difficoltà sul lavoro, ma c’è ancora qualche tarlo. Cancro – è un cielo purtroppo ancora molto confuso per l’amore e i sentimenti, il dubbio vi lacera. Già da tempo si stanno innescando dei cambiamenti sul lavoro, cavalcate l’onda! Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Ariete – torna finalmente una Luna favorevole per voi, momento intrigante per gli amanti. Sul, ancora troppi ostacoli dal vostro passato, continuate a meditare. Toro – la Luna entrerà nel vostro segno oggi, ne gioverete sentendo molte più energie. Per il, i nodi del passato vanno affrontati e risolti in tempo. Gemelli – oggi potreste essere in pena per una persona cara o il vostro partner. Siete finalmente usati da una fase di difficoltà sul, ma c’è ancora qualche tarlo. Cancro – è un cielo purtroppo ancora molto confuso per l’e i sentimenti, il dubbio vi lacera. Già da tempo si stanno innescando dei cambiamenti sul, cavalcate l’onda! Entra nel gruppodiFox cliccando QUI Entra nel gruppodi ...

