Oroscopo di Branko 27 gennaio: giovedì spettacolare per molti segni (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Ariete – Oggi siete in grado di far capire a tutti come la pensate. Avete bisogno di più libertà, ma è meglio prendere fiato prima di agire! Toro – Il passato sta per tornare e lo fa sotto forma di un incontro inaspettato, di una telefonata. Sei un po' stanco, forse è meglio allentare i ritmi! Gemelli – Siete sulla strada giusta: state raggiungendo, con forza e determinazione, i vostri obiettivi. Cercate di tenere gli occhi aperti e di affrontare tutto con energia, in modo sano! Cancro – Bene il lavoro di squadra, ma cercate di non innervosire chi vi sta vicino. Meglio controllare il nervosismo: vostro e degli altri!

