Ornella Muti a Sanremo 2022 | le foto e i look da ricordare in attesa di vederla al Festival

(Di mercoledì 26 gennaio 2022)apre la 72esima edizione deldinel ruolo di conduttrice accanto ad Amadeus. L’attrice romana non ha certo bisogno di presentazioni: per lei parlano i 50...

Advertising

Raiofficialnews : ?? #Sanremo2022, il nuovo promo con le co-conduttrici Ornella Muti, Lorena Cesarini, @Drusilla_Foer,… - muti_ornella : Foto appena pubblicata - F5vQjGKc6yUM6tB : RT @redhotmullet: Ornella Muti - Nicco60976267 : @63chanelchanel Broncio alla Ornella Muti ma...in meglio!! ?? - Ma0sl025tfg08BA : RT @superchill: Ornella Muti in 'La stanza del Vescovo', by Dino Risi (1977) ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Ornella Muti

La 35enne si unisce quindi al quintetto di presentatrici formato da, Sabrina Ferilli , Maria Chiara Giannetta e Drusilla Foer . Lorena Cesarini - getty images La kermesse ...L'attenzione, oltre che per i cantanti che si daranno battaglia sul palco, è per le prime donne di questa nuova edizione ovvero, Lorena Cesarini , Drusilla Foer , Sabrina Ferilli e ...Lorena Cesarini è una delle 5 co-conduttrici del Festival di Sanremo 2022 e affiancherà Amadeus sul palco dell'Ariston durante la seconda serata. "Una giovane attrice che ha avuto grande successo con ...Il Festival di Sanremo non è ancora cominciato ma è stato già investito dalla prima polemica. Come è noto, Ornella Muti sarà una delle co-conduttrici che affiancherà Amadeus durante le serate del Fest ...