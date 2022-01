“Operazione clamorosa”: calciomercato, Cagliari e Lazio al lavoro per l’attacco (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Giorni di mercato intensi per la Lazio, che punta a regalare subito a Sarri un’alternativa ad Immobile. Contatti in corso, si può chiudere. L’obiettivo prioritario, in queste ore, è quello di riuscire a sbloccare l’indice di liquidità attraverso una serie di cessioni. Diverse le trattative che la Lazio sta portando avanti, tese a tagliare gli Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Giorni di mercato intensi per la, che punta a regalare subito a Sarri un’alternativa ad Immobile. Contatti in corso, si può chiudere. L’obiettivo prioritario, in queste ore, è quello di riuscire a sbloccare l’indice di liquidità attraverso una serie di cessioni. Diverse le trattative che lasta portando avanti, tese a tagliare gli Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

SoloEsclusivInt : @DanyAvvo75 @Inter Ma nessuno sta criticando questa CLAMOROSA operazione di mercato. ??????? - ilberra81 : Va beh a sto punto voglio sognare un po': Scambio Kessiè-Kulusevsky Arthur in uscita Ramsey in uscita Morata che en… - Sho__96 : Operazione clamorosa - Frances92077880 : @NonSoloJuve come operazione di mercato, quella di Higuain fu una delle peggiori dell'era Marotta: 90mln per un gio… - flaffismo : @lorenzooleporee La fiorentina ha fatto l’operazione della vita. Clamorosa giocata di Commisso e Barone. 75MLn per… -

Ultime Notizie dalla rete : Operazione clamorosa L'Inter piazza il colpo Gosens ma c'è un particolare che non convince La risposta dell' Inter alla Juve è arrivata immediata. Mentre sui social i tifosi bianconeri festeggiavano l'arrivo di Dusan Vlahovic , un'operazione clamorosa e che rischia di cambiare gli equilibri del campionato, i nerazzurri hanno risposto con un altro colpo a sorpresa: Robin Gosens . Marotta e Ausilio non sono rimasti a guardare e ...

Vlahovic dopo Chiesa: i due affari collegati che 'fanno felice' pure la Fiorentina Commenta per primo Dopo Federico Chiesa, Dusan Vlahovic . L'asse di mercato tra Fiorentina e Juventus è pronto a rinnovarsi con un'altra clamorosa operazione di mercato che potrebbe portare alla corte di Massimiliano Allegri il miglior centravanti della Serie A. A distanza di un anno e mezzo dall'arrivo dell'esterno della Nazionale, il ...

“Operazione clamorosa”: calciomercato, Cagliari e Lazio al lavoro per l’attacco SerieANews Vlahovic: ecco quanto costerà alla Juve e perché è un azzardo L’impatto dell'arrivo a Torino del gioiello serbo, tra il costo del cartellino e lo stipendio del giocatore: l'analisi del colpo di mercato bianconero ...

Juve: si Vlahovic sul serio... Riascolta Juve: si Vlahovic sul serio... di Tutti Convocati. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.

La risposta dell' Inter alla Juve è arrivata immediata. Mentre sui social i tifosi bianconeri festeggiavano l'arrivo di Dusan Vlahovic , un'e che rischia di cambiare gli equilibri del campionato, i nerazzurri hanno risposto con un altro colpo a sorpresa: Robin Gosens . Marotta e Ausilio non sono rimasti a guardare e ...Commenta per primo Dopo Federico Chiesa, Dusan Vlahovic . L'asse di mercato tra Fiorentina e Juventus è pronto a rinnovarsi con un'altradi mercato che potrebbe portare alla corte di Massimiliano Allegri il miglior centravanti della Serie A. A distanza di un anno e mezzo dall'arrivo dell'esterno della Nazionale, il ...L’impatto dell'arrivo a Torino del gioiello serbo, tra il costo del cartellino e lo stipendio del giocatore: l'analisi del colpo di mercato bianconero ...Riascolta Juve: si Vlahovic sul serio... di Tutti Convocati. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.