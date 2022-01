Olimpiadi invernali 2022, il calendario delle gare di slittino (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Si avvicinano sempre di più le Olimpiadi invernali 2022 di Pechino, in programma dal 4 al 20 febbraio. Nel corso di queste due settimane si disputeranno 109 eventi da medaglia, per un totale di 15 discipline sportive diverse. Una di queste è lo slittino, che insieme allo skeleton e al bob vanno a comporre il quadro degli sport invernali più spettacolari da vedere per migliaia di telespettatori. Le gare di slittino si svolgeranno dal 5 al 10 febbraio presso il Centro Scivolamento Nazionale di Yanqing, nell’area montuosa dello Ziaohaituo, a circa 80 km a nord-ovest della capitale cinese. La pista olimpica misura in lunghezza 1.615 metri, e in essa sono presenti 16 curve per una pendenza massima che tocca il 16%. Il programma prevede quattro eventi: due vedranno ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Si avvicinano sempre di più ledi Pechino, in programma dal 4 al 20 febbraio. Nel corso di queste due settimane si disputeranno 109 eventi da medaglia, per un totale di 15 discipline sportive diverse. Una di queste è lo, che insieme allo skeleton e al bob vanno a comporre il quadro degli sportpiù spettacolari da vedere per migliaia di telespettatori. Ledisi svolgeranno dal 5 al 10 febbraio presso il Centro Scivolamento Nazionale di Yanqing, nell’area montuosa dello Ziaohaituo, a circa 80 km a nord-ovest della capitale cinese. La pista olimpica misura in lunghezza 1.615 metri, e in essa sono presenti 16 curve per una pendenza massima che tocca il 16%. Il programma prevede quattro eventi: due vedranno ...

