Oggi in Italia 167.206 nuovi casi Covid e 426 morti (Di mercoledì 26 gennaio 2022) AGI - Sono 167.206 i nuovi casi di Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore, in diminuzione rispetto ai 190.514 di ieri; in calo anche i tamponi - 1.097.287 a fronte di 1.421.545 - per cui il tasso di positività risale al 15,2% (dal 13,4% di ieri). Secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute, sempre nelle ultime 24 ore i morti sono stati 426 (ieri 468, riconteggi compresi), per un totale da inizio pandemia di 144.770. Il dato delle vittime, riferito a Sicilia, Campania e Abruzzo, tiene conto di 56 decessi complessivi avvenuti in giorni precedenti. I ricoveri ordinari diminuiscono di 36 unità e diventano 20.001; le terapie intensive sono 1.665, in calo di 26 rispetto a ieri, con 123 ingressi del giorno (ieri erano stati 131). La regione con il maggior numero di ... Leggi su agi (Di mercoledì 26 gennaio 2022) AGI - Sono 167.206 idiregistrati innelle ultime 24 ore, in diminuzione rispetto ai 190.514 di ieri; in calo anche i tamponi - 1.097.287 a fronte di 1.421.545 - per cui il tasso di positività risale al 15,2% (dal 13,4% di ieri). Secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute, sempre nelle ultime 24 ore isono stati 426 (ieri 468, riconteggi compresi), per un totale da inizio pandemia di 144.770. Il dato delle vittime, riferito a Sicilia, Campania e Abruzzo, tiene conto di 56 decessi complessivi avvenuti in giorni precedenti. I ricoveri ordinari diminuiscono di 36 unità e diventano 20.001; le terapie intensive sono 1.665, in calo di 26 rispetto a ieri, con 123 ingressi del giorno (ieri erano stati 131). La regione con il maggior numero di ...

