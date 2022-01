Oggi 26 gennaio | Santi Timoteo e Tito | figli spirituali di San Paolo

Advertising

TeresaBellanova : Vorrei che oggi tutti noi ricordassimo Guido Rossa. Operaio e sindacalista. Fu ucciso il 24 gennaio 1979 per mano d… - tancredipalmeri : Mi sembrava francamente impossibile che Vlahovic andasse alla Juventus già a gennaio, e invece mi sbagliavo. Con g… - SenatoStampa : Prosegue oggi la seduta comune di Camera e Senato, con la partecipazione dei delegati regionali, per l'elezione del… - ZinosK67 : RT @antoniocapitani: Astropagelle di oggi, mercoledì 26 gennaio, con la Luna nel segno dello Scorpione. Buona lettura e felice giornata! ht… - 90Valla : RT @antoniocapitani: Astropagelle di oggi, mercoledì 26 gennaio, con la Luna nel segno dello Scorpione. Buona lettura e felice giornata! ht… -

Ultime Notizie dalla rete : Oggi gennaio

In questo caso infatti la veloce correzione partita il 14ha riportato il titolo vicino ... Seduta quindi decisivadopo una serie di giornate caratterizzate dal segno meno. Occorre - per ...Dal 20, poi, per mancanza di fondi sono state sospese anche le... Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonatiSolo due giorni fa su tutti gli account social del FantaSanremo appariva il celebre meme con il viso di Fedez in lacrime che annunciava il raggiungimento di 100mila squadre iscrit ...Oggi, mercoledì 26 gennaio, gli Australian Open vedranno completarsi i quarti dei tabelloni di singolare, maschile e femminile: il momento topico della stagione sul cemento è arrivato col primo torneo ...