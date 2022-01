Nuovo vaccino in pillole per Covid e influenza: è la fine della pandemia? (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Un’azienda britannica ha fatto una grandissima svolta nello sviluppo di un vaccino in pillole, valido sia per l’influenza che per il Covid. Questa scoperta potrebbe essere la chiave definitiva per sconfiggere il virus respiratorio e tornare alla normalità. L’azienda è la iosBio e hanno dichiarato di aver avuto dei risultati eccellenti sui primi studi per il vaccino in pillole ‘fluvid’ (la combinazione della parola inglese flu -febbre- e Covid, ndr). Le vaccinazioni hanno finora svolto un grande ruolo nella battaglia al Covid, diminuendo il rischio di gravi complicazioni. La nuova pillola, però, potrebbe semplificare ancor di più il processo, rendendolo meno costoso e più pratico, dato che le capsule contenenti ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Un’azienda britannica ha fatto una grandissima svolta nello sviluppo di unin, valido sia per l’che per il. Questa scoperta potrebbe essere la chiave definitiva per sconfiggere il virus respiratorio e tornare alla normalità. L’azienda è la iosBio e hanno dichiarato di aver avuto dei risultati eccellenti sui primi studi per ilin‘fluvid’ (la combinazioneparola inglese flu -febbre- e, ndr). Le vaccinazioni hanno finora svolto un grande ruolo nella battaglia al, diminuendo il rischio di gravi complicazioni. La nuova pillola, però, potrebbe semplificare ancor di più il processo, rendendolo meno costoso e più pratico, dato che le capsule contenenti ...

