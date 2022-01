Nuovo piano Covid: si riduce il carico su Marche Nord. Metà dei pazienti non gravi da trasferire (Di mercoledì 26 gennaio 2022) PESARO - Il carico dei malati Covid sulle strutture sanitarie della provincia pesarese nelle ultime due settimane è leggermente diminuito rispetto ai ricoverati in regione, passando dal 43% al 40% del ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 26 gennaio 2022) PESARO - Ildei malatisulle strutture sanitarie della provincia pesarese nelle ultime due settimane è leggermente diminuito rispetto ai ricoverati in regione, passando dal 43% al 40% del ...

Advertising

reportrai3 : A dicembre 2018 Ferrovie dello stato presenta un nuovo piano per l'acquisto e cerca soci di minoranza. A giugno 201… - AgidGov : ??Piano triennale per l’informatica nella PA: parte il ciclo di webinar di approfondimento. Prospettive, novità e s… - psb_original : Frosinone, Stirpe: 'Per una questione di sostenibilità abbiamo dovuto intraprendere questo nuovo progetto' #SerieB - psb_original : Frosinone, Stirpe: 'Per una questione di sostenibilità abbiamo dovuto intraprende questo nuovo progetto' #SerieB - giuseppe2101 : Nuovo Piano Regolatore, anni di promesse -