Nuove regole quarantena, niente Dad per guariti e vaccinati. Stop a sistema a colori (rimane solo zona rossa). Il governo verso la decisione (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Si va verso un alleggerimento delle misure restrittive anti covid. A incoraggiare il governo sono i dati sui contagi e quelli sulle vaccinazioni: l'80% degli italiani ha concluso il ciclo vaccinale primario. Tra le semplificazioni in progetto, ci sarebbero quelle relative alle norme sulle quarantene a scuola e il superamento delle zone a colori. Altra novità il green pass illimitato per chi si è sottoposto alla terza dose di vaccino.

