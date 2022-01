Novara, coppia ruba per sfamare la famiglia: per la Cassazione è reato (Di mercoledì 26 gennaio 2022) commenta rubare in supermercato per sfamare la famiglia non è permesso, soprattutto se ci sono 'alternative lecite' come il ricorso agli aiuti di una parrocchia. E' un principio ribadito dalla ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 26 gennaio 2022) commentare in supermercato perlanon è permesso, soprattutto se ci sono 'alternative lecite' come il ricorso agli aiuti di una parrocchia. E' un principio ribadito dalla ...

