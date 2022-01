Notizia sul futuro di Giuntoli e Spalletti, ADL soddisfatto: novità in arrivo! (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Secondo quanto riportato dalla redazione di Repubblica, la SSC Napoli conferma il ds Cristiano Giuntoli a seguito di una serie di acquisti conclusi che hanno soddisfatto la dirigenza. Tra le operazioni di mercato portate a buon fine, emerge principalmente l’acquisto di Amin Rrahmani. Il centrale di difesa, infatti, si è dimostrato all’altezza di ricoprire il ruolo di fianco a Kalidou Koulibaly, regalando ai tifosi prestazioni d’alto livello. Stesso discorso anche per Lobotka, Elmas ed Osimhen, anche se il nigeriano non ha ancora espresso a pieno le sue potenzialità a causa degli infortuni e del Covid. FOTO: Imago – De Laurentiis Pare, inoltre, che Aurelio De Laurentiis sia pronto a rinnovare il contratto anche a Luciano Spalletti. Il mister, infatti, sta portando avanti un’ottima stagione con gli azzurri, attualmente al ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Secondo quanto riportato dalla redazione di Repubblica, la SSC Napoli conferma il ds Cristianoa seguito di una serie di acquisti conclusi che hannola dirigenza. Tra le operazioni di mercato portate a buon fine, emerge principalmente l’acquisto di Amin Rrahmani. Il centrale di difesa, infatti, si è dimostrato all’altezza di ricoprire il ruolo di fianco a Kalidou Koulibaly, regalando ai tifosi prestazioni d’alto livello. Stesso discorso anche per Lobotka, Elmas ed Osimhen, anche se il nigeriano non ha ancora espresso a pieno le sue potenzialità a causa degli infortuni e del Covid. FOTO: Imago – De Laurentiis Pare, inoltre, che Aurelio De Laurentiis sia pronto a rinnovare il contratto anche a Luciano. Il mister, infatti, sta portando avanti un’ottima stagione con gli azzurri, attualmente al ...

