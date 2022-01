NonSolo Tv intervista la modella Sara Mendicino | “Sono testarda ma dolce Reality? Parteciperei perché sono competitiva”

(Di mercoledì 26 gennaio 2022), calabrese con un’esperienza a Miss Italia Calabria.e studentessa ha raggiunto quasi 30mila followers su Instagram. Segni particolari: la classica bellezza mediterranea. La redazione di.Tv l’ha contattata per conoscerla meglio attraverso un’. Chi è? Qualii suoi valori? I pregi e i difetti? “una ragazza semplice, acqua e sapone infatti non amo molto truccarmi; quello che preferisco più di me è la mia sincerità, infattimolto schietta e riesco sempre a dire quello che penso. Il mio è un carattere un po’ particolare:e molto ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : NonSolo intervista

NonSolo.TV

Abbiamo intervistato il bravissimo Claudio Gioè che tornerà ad interpretare il ruolo di Saverio Lamanna in Makari 2. Ecco cosa ci ha raccontato.Sergio Perez non usa mezze misure per descrivere il suo attaccamento per la Formula 1. Il messicano, al suo secondo anno in Red Bull nel 2022 racconta di come sia divertente e impagabile lavorare in u ...