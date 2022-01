Non autosufficienza, l’Assistenza domiciliare crolla sotto il Covid e le famiglie restano sole: “Dopo due anni siamo ancora senza personale” (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Con l’ondata a prevalenza Omicron l’aumento dei contagi ha reso ancor più drammatica la situazione delle famiglie che includono una persona con grave disabilità perché, di conseguenza, sono esplose le criticità in merito all’Assistenza domiciliare integrata (Adi). A Milano, ma non solo, mancano gli operatori sanitari e socio-educativi per garantire le terapie assistenziali a persone assai fragili. Si tratta di servizi essenziali per soggetti non autosufficienti che ne hanno bisogno per vivere dignitosamente. Una condizione di difficoltà già vissuta e denunciata a giugno scorso e per tutto il 2020. “Stiamo vivendo una situazione difficilissima. Come genitori siamo obbligati per curare i nostri figli a sostituirci agli infermieri o agli operatori socio-sanitari (oss)”. A denunciarlo a ilfattoquotidiano.it è Fortunato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Con l’ondata a prevalenza Omicron l’aumento dei contagi ha reso ancor più drammatica la situazione delleche includono una persona con grave disabilità perché, di conseguenza, sono esplose le criticità in merito alintegrata (Adi). A Milano, ma non solo, mancano gli operatori sanitari e socio-educativi per garantire le terapie assistenziali a persone assai fragili. Si tratta di servizi essenziali per soggetti non autosufficienti che ne hanno bisogno per vivere dignitosamente. Una condizione di difficoltà già vissuta e denunciata a giugno scorso e per tutto il 2020. “Stiamo vivendo una situazione difficilissima. Come genitoriobbligati per curare i nostri figli a sostituirci agli infermieri o agli operatori socio-sanitari (oss)”. A denunciarlo a ilfattoquotidiano.it è Fortunato ...

