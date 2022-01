Noi di Centro, costituito gruppo consiliare a Caserta: l’augurio di Mastella (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “Unitamente al segretario regionale, Luigi Bosco, alla consigliera regionale, Maria Luigia Iodice, ed al segretario provinciale Orlando De Cristofaro, porgo i miei migliori auguri di buon lavoro al neo costituito gruppo consiliare di Noi di Centro in Provincia di Caserta, composto dai consiglieri Liliana Trovato, Giovanni Iovino e dal capogruppo Pasquale Salzillo, certo dell’attenzione che rivolgeranno alle problematiche di Terra di Lavoro e dell’impegno che profonderanno nel risolverle“. Lo ha dichiarato il segretario nazionale di Noi di Centro, On. Clemente Mastella. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “Unitamente al segretario regionale, Luigi Bosco, alla consigliera regionale, Maria Luigia Iodice, ed al segretario provinciale Orlando De Cristofaro, porgo i miei migliori auguri di buon lavoro al neodi Noi diin Provincia di, composto dai consiglieri Liliana Trovato, Giovanni Iovino e dal capoPasquale Salzillo, certo dell’attenzione che rivolgeranno alle problematiche di Terra di Lavoro e dell’impegno che profonderanno nel risolverle“. Lo ha dichiarato il segretario nazionale di Noi di, On. Clemente. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

