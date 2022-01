Advertising

leogiordano_13 : Da qualche giorno gli scienziati dell'epidemia mediatica che segue l'antropica, avrebbero trovato la concausa dell'… - SipariodiPerle : RT @ItaTvfan: Ieri 468 morti Il problema di #Sileri è fare i dispettucci ai #novax con il 90%dei vax il 51% con #terzadose #Speranza a s… - MaralbAzsc : No vax, il 90% resiste all'obbligo vaccinale: ma il virus uccide ancora - RC48183741 : @LeonardoLeona10 @mafino72 @evavola evitare l'ospedalizzazione nel 90% dei casi, puntare tutto sul vaccino è incoer… - ItaTvfan : Ieri 468 morti Il problema di #Sileri è fare i dispettucci ai #novax con il 90%dei vax il 51% con #terzadose… -

Ultime Notizie dalla rete : vax 90%

ilmessaggero.it

Ad oggi, stando ai numeri ufficiali , il,37% della popolazione over 12 ha ricevuto almeno la ... Ieri, quest'ultimo ha usato parole dure nei confronti di Noe No Green Pass ....ieri dal Corriere della Sera ha spiegato come arrivano in ospedale certi pazienti noaffetti da ...vaccinati arrivare in ospedale con il tessuto polmonare quasi completamente distrutto (anche al%)...Foggia, 26 gennaio 2022, (quifinanza.it) - Arriva il via libera a Novavax, che da febbraio sarà disponibile anche in Italia. Si tratta del vaccino ‘vecchio stile’ che piace anche ai no vax ed agli sce ...Purtroppo quando i no vax arrivano in ospedale non sono ai primi sintomi, arrivano già in gravi condizioni perché c'è la negazione della malattia. Terracina (Latina) - Non è finito il dramma della fam ...