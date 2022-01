No, la «risoluzione 2361» non ha vietato la vaccinazione obbligatoria (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il 25 gennaio 2022 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un articolo pubblicato il 18 gennaio 2022 dal sito web Stato Quotidiano, intitolato “Corte Europea, votata risoluzione 2361: la vaccinazione non è obbligatoria”. Secondo l’articolo, un «testo approvato» dalla «Assemblea permanente del Consiglio d’Europa» chiarirebbe «ai Paesi aderenti quali siano gli obblighi nella gestione della campagna di vaccinazione». Tra questi, al punto 7.3.1 del documento, ci sarebbe quello di «assicurarsi che i cittadini siano informati che la vaccinazione NON è obbligatoria». Si tratta di un’informazione presentata senza il contesto necessario alla sua comprensione, che veicola una notizia falsa. ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il 25 gennaio 2022 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un articolo pubblicato il 18 gennaio 2022 dal sito web Stato Quotidiano, intitolato “Corte Europea, votata: lanon è”. Secondo l’articolo, un «testo approvato» dalla «Assemblea permanente del Consiglio d’Europa» chiarirebbe «ai Paesi aderenti quali siano gli obblighi nella gestione della campagna di». Tra questi, al punto 7.3.1 del documento, ci sarebbe quello di «assicurarsi che i cittadini siano informati che laNON è». Si tratta di un’informazione presentata senza il contesto necessario alla sua comprensione, che veicola una notizia falsa. ...

