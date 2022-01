No! La Croce Rossa Internazionale non sta rifiutando la donazione del sangue dai vaccinati anti Covid-19 (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Circola un video dove si sostiene che la «Croce Rossa Internazionale» avrebbe diramato un’«allerta» dall’Australia «per cui i vaccinati contro il Covid19 non possono donare sangue per non distruggere il sistema immunitario dei riceventi». Il video non è affatto recente ed era stato condiviso nel 2021 da Antonietta Gatti, moglie di Stefano Montanari ed entrambi molto seguiti da anni dalle aree No vax. Si tratta di una notizia falsa. Per chi ha fretta Sostengono che la Croce Rossa Internazionale rifiuti la donazione del sangue da parte vaccinati. Secondo alcune condivisioni, la notizia sarebbe stata diffusa dall’Australia. Il servizio riguardava la donazione del ... Leggi su open.online (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Circola un video dove si sostiene che la «» avrebbe diramato un’«allerta» dall’Australia «per cui icontro il19 non possono donareper non distruggere il sistema immunitario dei riceventi». Il video non è affatto recente ed era stato condiviso nel 2021 da Antonietta Gatti, moglie di Stefano Montanari ed entrambi molto seguiti da anni dalle aree No vax. Si tratta di una notizia falsa. Per chi ha fretta Sostengono che larifiuti ladelda parte. Secondo alcune condivisioni, la notizia sarebbe stata diffusa dall’Australia. Il servizio riguardava ladel ...

Advertising

DavidPuente : No! La Croce Rossa Internazionale non sta rifiutando la donazione del sangue dai vaccinati anti Covid-19 - SoloCristy : RT @DavidPuente: No! La Croce Rossa Internazionale non sta rifiutando la donazione del sangue dai vaccinati anti Covid-19 - LelloConso : RT @DavidPuente: No! La Croce Rossa Internazionale non sta rifiutando la donazione del sangue dai vaccinati anti Covid-19 - MarcoAlici : RT @DavidPuente: No! La Croce Rossa Internazionale non sta rifiutando la donazione del sangue dai vaccinati anti Covid-19 - StefanoDellaLu : RT @DavidPuente: No! La Croce Rossa Internazionale non sta rifiutando la donazione del sangue dai vaccinati anti Covid-19 -