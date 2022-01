“No alle navi da crociera al vecchio faro di Fiumicino”: l’assemblea popolare si farà il 5 febbraio (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Fiumicino – “No alle navi da crociera al vecchio faro di Fiumicino”. Programmata per dicembre e annullata a causa dell’emergenza Covid-19, l’assemblea popolare organizzata dal comitato “Tavoli del Porto” si terrà sabato 5 febbraio, alle ore 10 in Piazza Grassi. “Si discuterà – si legge in una nota diffusa dal comitato – della spinosa questione della portualità di Fiumicino per poter creare un tavolo di confronto che le Istituzioni continuano a negare alla cittadinanza. Prenderanno parola alcuni esponenti delle numerose associazioni che compongono I Tavoli del Porto, con la possibilità per chiunque di contribuire intervenendo”. “No alle navi da ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 26 gennaio 2022)– “Nodaaldi”. Programmata per dicembre e annullata a causa dell’emergenza Covid-19,organizzata dal comitato “Tavoli del Porto” si terrà sabato 5ore 10 in Piazza Grassi. “Si discuterà – si legge in una nota diffusa dal comitato – della spinosa questione della portualità diper poter creare un tavolo di confronto che le Istituzioni continuano a negare alla cittadinanza. Prenderanno parola alcuni esponenti delle numerose associazioni che compongono I Tavoli del Porto, con la possibilità per chiunque di contribuire intervenendo”. “Noda ...

