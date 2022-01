Nessun veto su Draghi ma non si può lasciare il Paese nel caos, dice il leghista Molinari (Di mercoledì 26 gennaio 2022) La Lega si siederà al tavolo con il centrosinistra, con l’obiettivo di eleggere un candidato di centrodestra. Quindi non Pier Ferdinando Casini. E su Draghi non ci sono veti, ma non si può lasciare il Paese nel caos. Nel giorno della terza chiama, Riccardo Molinari, capogruppo alla Camera del Carroccio, alla Stampa dice che «qualcosa si è mosso» e che «rispetto ai giorni scorsi c’è un passo avanti importante». Ovvero la presentazione della «rosa» dei tre nomi da parte del centrodestra. «E dal centrosinistra non c’è stata una chiusura pregiudiziale». Quindi «ci si può sedere attorno a un tavolo e discutere». In una nota congiunta, Partito democratico, Movimento Cinque Stelle e LeU hanno rifiutato la proposta sui tre nomi di Letizia Moratti, Marcello Pera e Carlo Nordio usciti dal ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 26 gennaio 2022) La Lega si siederà al tavolo con il centrosinistra, con l’obiettivo di eleggere un candidato di centrodestra. Quindi non Pier Ferdinando Casini. E sunon ci sono veti, ma non si puòilnel. Nel giorno della terza chiama, Riccardo, capogruppo alla Camera del Carroccio, alla Stampache «qualcosa si è mosso» e che «rispetto ai giorni scorsi c’è un passo avanti importante». Ovvero la presentazione della «rosa» dei tre nomi da parte del centrodestra. «E dal centrosinistra non c’è stata una chiusura pregiudiziale». Quindi «ci si può sedere attorno a un tavolo e discutere». In una nota congiunta, Partito democratico, Movimento Cinque Stelle e LeU hanno rifiutato la proposta sui tre nomi di Letizia Moratti, Marcello Pera e Carlo Nordio usciti dal ...

Advertising

Linkiesta : Nessun veto su #Draghi ma non si può lasciare il Paese nel caos, dice il leghista Molinari | #Quirinale2022 - albertomarti : RT @ultimora_pol: #Italia #CorsaAlQuirinale Fonti dall'assemblea di #IV|RE: No ai tre nomi proposti dal centro-destra e nessun veto verso… - FrancescComito : ??BREAKING: Fonti dall'assemblea di IV: No ai tre nomi proposti dal centro-destra e nessun veto verso Maria Elisabe… - pigriziamoratti : ?? “Nessun veto verso Maria Elisabetta Alberti Casellati” ?? - brasca_davide : RT @ultimora_pol: #Italia #CorsaAlQuirinale Fonti dall'assemblea di #IV|RE: No ai tre nomi proposti dal centro-destra e nessun veto verso… -