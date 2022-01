Nella giornata della Memoria la fiaccolata della solidarietà: stasera a Venturina per dire "basta" all'antisemitismo (Di giovedì 27 gennaio 2022) L’evento promosso dal Tirreno con Comune e Regione: una manifestazione che arriva dopo l'aggressione a calci e pugni in Val di Cornia nei confronti di un bimbo ebreo Leggi su iltirreno.gelocal (Di giovedì 27 gennaio 2022) L’evento promosso dal Tirreno con Comune e Regione: una manifestazione che arriva dopo l'aggressione a calci e pugni in Val di Cornia nei confronti di un bimbo ebreo

Ultime Notizie dalla rete : Nella giornata Quirinale, sfida a tre: Casini, Belloni o Draghi. La short list è stata decisa Sul nome di Draghi per tutta la giornata si sono susseguiti i no di Salvini e Conte , ma alla fine anche il premier è finito nella short list. La decisione presa è destinata ad avere conseguenze, il ...

Quirinale, alt a Casellati. Sale Casini, torna Draghi, spunta Cassese Confronto nella notte. Giornata di alta tensione ma il dialogo fra schieramenti decolla. Renzi e Letta fermano la presidente del Senato. Salvini smentisce incontro con l'ex giudice costituzionale Dopo una ...

«Lampo di poesia» nella Giornata della Memoria Giornale di Brescia A Biella oggi cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata , non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di -2°C, lo zero termico si attesterà a 2814m. I venti saranno al ma ...

Il virus rallenta: 15mila riminesi ancora a casa Per la seconda settimana si regista un calo di positivi, ma la nostra provincia resta maglia nera per le dosi somministrate ...

