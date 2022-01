Nella crisi ucraina l’Italia farà la sua parte al fianco della Nato, spiega il ministro Guerini (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Nella crisi ucraina l’Italia farà la sua parte al fianco della Nato. Il ministro della Difesa Lorenzo Guerini, in un colloquio con Repubblica, lancia un segnale chiaro sulla volontà del governo Draghi di avere un ruolo attivo nello scenario creato dallo schieramento russo sui confini di Kiev. «L’Alleanza ha previsto un rafforzamento delle misure di deterrenza sul proprio fianco Est a cui anche l’Italia partecipa nell’ambito di dispositivi di operazioni e missioni già autorizzate dal Parlamento. Se saranno assunte ulteriori decisioni, sempre all’interno della strategia Nato di deterrenza, ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 26 gennaio 2022)la suaal. IlDifesa Lorenzo, in un colloquio con Repubblica, lancia un segnale chiaro sulla volontà del governo Draghi di avere un ruolo attivo nello scenario creato dallo schieramento russo sui confini di Kiev. «L’Alleanza ha previsto un rafforzamento delle misure di deterrenza sul proprioEst a cui anchecipa nell’ambito di dispositivi di operazioni e missioni già autorizzate dal Parlamento. Se saranno assunte ulteriori decisioni, sempre all’internostrategiadi deterrenza, ...

