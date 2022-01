Nel Giorno della memoria Milano ricordi Guido e Carla Ucelli, partigiani della libertà (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Ci sono storie che purtroppo risultano sconosciute alla quasi totalità dei milanesi, e che rimangono nell’oblio perché colpevolmente trascurate da chi avrebbe dovuto raccontarle. Una di queste ha come protagonisti Guido e Carla Ucelli di Nemi. Una coppia che alla città di Milano ha dato tanto, attraversando il buio degli anni del nazifascismo e vivendone la persecuzione e il terrore. La loro è una storia che – in corrispondenza del Giorno della memoria – va riletta, perché parla di come l’impegno intellettuale e civile e la solidarietà siano le fondamenta dello spirito di libertà, democrazia e progresso che segna questa città. Laureatosi al Politecnico, Guido entra nello stabilimento Riva, azienda specializzata nella ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Ci sono storie che purtroppo risultano sconosciute alla quasi totalità dei milanesi, e che rimangono nell’oblio perché colpevolmente trascurate da chi avrebbe dovuto raccontarle. Una di queste ha come protagonistidi Nemi. Una coppia che alla città diha dato tanto, attraversando il buio degli anni del nazifascismo e vivendone la persecuzione e il terrore. La loro è una storia che – in corrispondenza del– va riletta, perché parla di come l’impegno intellettuale e civile e la solidarietà siano le fondamenta dello spirito di, democrazia e progresso che segna questa città. Laureatosi al Politecnico,entra nello stabilimento Riva, azienda specializzata nella ...

