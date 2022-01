Neil Young ha chiesto di rimuovere la sua musica da Spotify, per protesta contro un podcast (Di mercoledì 26 gennaio 2022) In una lettera pubblicata sul suo sito e poi cancellata, ha criticato la piattaforma per ospitare il podcast antivaccinista di Joe Rogan Leggi su ilpost (Di mercoledì 26 gennaio 2022) In una lettera pubblicata sul suo sito e poi cancellata, ha criticato la piattaforma per ospitare ilantivaccinista di Joe Rogan

T13 : Neil Young amenaza con irse de Spotify si plataforma no borra podcast antivacuna - yuna_hikari : RT @ilpost: Neil Young ha chiesto di rimuovere la sua musica da Spotify, per protesta contro un podcast - ilpost : Neil Young ha chiesto di rimuovere la sua musica da Spotify, per protesta contro un podcast - ilpetulante : @gabdelgiovine @MinutemanItaly Bah... a parte Harvest, non mi ha mai appassionato. Apprezzato, ma non appassionato.… - globenoteslive : Neil Young contro Spotify: o le mie canzoni, o il podcast no-vax di Rogan -