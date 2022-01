Neil Young furibondo con un podcast no vax: “Spotify rimuova la mia musica o quello” (Di mercoledì 26 gennaio 2022) “Voglio che oggi facciate sapere immediatamente a Spotify che voglio rimuovere tutta la mia musica dalla loro piattaforma. Lo sto facendo perché Spotify sta diffondendo false informazioni sui vaccini, causando potenzialmente la morte di chi crede alla disinformazione che stanno diffondendo. Fatelo subito e fatemi sapere immediatamente come procede. Possono avere Rogan o Young. Non entrambi”. Questo il messaggio, poi rimosso, apparso sul sito di Neil Young. A cosa fa rifermento? A The Joe Rogan Experience, un podcast condotto appunto da Joe Rogan che spesso si lancia in teorie no vax e bislacco complottismo. Come è andata a finire? Per ora nessuna reazione da parte di Spotify: la musica di Neil Young si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 26 gennaio 2022) “Voglio che oggi facciate sapere immediatamente ache voglio rimuovere tutta la miadalla loro piattaforma. Lo sto facendo perchésta diffondendo false informazioni sui vaccini, causando potenzialmente la morte di chi crede alla disinformazione che stanno diffondendo. Fatelo subito e fatemi sapere immediatamente come procede. Possono avere Rogan o. Non entrambi”. Questo il messaggio, poi rimosso, apparso sul sito di. A cosa fa rifermento? A The Joe Rogan Experience, uncondotto appunto da Joe Rogan che spesso si lancia in teorie no vax e bislacco complottismo. Come è andata a finire? Per ora nessuna reazione da parte di: ladisi ...

T13 : Neil Young amenaza con irse de Spotify si plataforma no borra podcast antivacuna - shanpu : Quanto è figo quest'uomo? - antbar12 : Neil Young vuole far star zitta la Radio Star Joe Rogan perchè scettico dei vaccini (Ma ricordiamo i Lynyrd Skynyrd… - alexproietti : Interessante notizia @Spotify ospita podcast #novax e @Neilyoung giustamente non ci sta - Alessandrohodl : RT @italiansatoshi: Oggi ho dato fuoco ad un vinile 33 giri originale di Neil Young. -