Negato il trapianto di cuore a 31enne non vaccinato, eliminato dalla lista dei possibili riceventi (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Un caso che farà discutere perché il dilemma è drammaticamente etico ma allo stesso tempo pratico. Un candidato a un trapianto di cuore è stato eliminato dalla lista perché rifiuta il vaccino anti Covid. Si tratta del primo caso di questo tipo reso noto negli Usa dall’inizio della pandemia. Gli Stati Uniti hanno superato le 850mila vittime e come altri paesi stanno affrontando l’onda di contagi innescata dalla varinate Omicron. Il braccio di ferro è in corso al prestigioso Brigham Women hospital di Boston, dove un 31enne gravemente malato è stato cancellato dalla lista dei possibili riceventi perché non ha intenzione di ricevere l’immunizzazione contro il Sars Cov-2 e l’ospedale. Il caso sta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Un caso che farà discutere perché il dilemma è drammaticamente etico ma allo stesso tempo pratico. Un candidato a undiè statoperché rifiuta il vaccino anti Covid. Si tratta del primo caso di questo tipo reso noto negli Usa dall’inizio della pandemia. Gli Stati Uniti hanno superato le 850mila vittime e come altri paesi stanno affrontando l’onda di contagi innescatavarinate Omicron. Il braccio di ferro è in corso al prestigioso Brigham Women hospital di Boston, dove ungravemente malato è stato cancellatodeiperché non ha intenzione di ricevere l’immunizzazione contro il Sars Cov-2 e l’ospedale. Il caso sta ...

