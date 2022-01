Nazionale, Mancini: “Tante opzioni, Balotelli è tra queste” (Di mercoledì 26 gennaio 2022) “Prima di partire volevo ringraziare i club che ci hanno dato la possibilità di avere i ragazzi qui, non era una data FIFA e quindi grazie per la disponibilità. E’ uno stage giusto visti gli ultimi mesi. Proveremo un po’ di situazioni tattiche differenti per valutarle, sono due giorni. Dobbiamo valutare anche Tante situazioni e quella di Mario Balotelli rientra tra queste”. queste le dichiarazioni in conferenza stampa del Ct della Nazionale, Roberto Mancini sullo stage azzurro a Coverciano e sulla convocazione di Mario Balotelli. L’attaccante ex Milan e Inter milita con l’Adana Demirspor: “Momento buono per vedere giocatori che non convochiamo da tanto tempo. Ma questo avviene sempre, la porta della Nazionale è sempre aperta a tutti e se ci sono ... Leggi su sportface (Di mercoledì 26 gennaio 2022) “Prima di partire volevo ringraziare i club che ci hanno dato la possibilità di avere i ragazzi qui, non era una data FIFA e quindi grazie per la disponibilità. E’ uno stage giusto visti gli ultimi mesi. Proveremo un po’ di situazioni tattiche differenti per valutarle, sono due giorni. Dobbiamo valutare anchesituazioni e quella di Mariorientra tra”.le dichiarazioni in conferenza stampa del Ct della, Robertosullo stage azzurro a Coverciano e sulla convocazione di Mario. L’attaccante ex Milan e Inter milita con l’Adana Demirspor: “Momento buono per vedere giocatori che non convochiamo da tanto tempo. Ma questo avviene sempre, la porta dellaè sempre aperta a tutti e se ci sono ...

