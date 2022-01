Nazionale, Mancini: “Balotelli non è la carta della disperazione, siamo curiosi di rivederlo” (Di mercoledì 26 gennaio 2022) La Nazionale italiana prepara le partite degli spareggi dei Mondiali in Qatar del 2022, la squadra di Mancini sarà chiamata dalla sfida contro la Macedonia e, eventualmente, una tra Turchia e Portogallo. L’obiettivo è quello di ricompattare il gruppo, sono arrivate interessanti indicazioni dal Ct. “Proveremo cose un po’ differenti, forse è giusto anche valutare chi non veniva chiamato da tempo tipo Balotelli o altri. Questo stage può essere una buona cosa. La porta della Nazionale è sempre aperta a tutti. Se ci sono giocatori che possono aiutarci siamo ben felici di questo”. Proprio su Balotelli: “a livello tecnico lui è sempre stato bravo, bisogna vedere come sta fisicamente. Noi lo abbiamo perso un po’ di vista e vederlo dal vivo un paio di giorni può essere molto ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Laitaliana prepara le partite degli spareggi dei Mondiali in Qatar del 2022, la squadra disarà chiamata dalla sfida contro la Macedonia e, eventualmente, una tra Turchia e Portogallo. L’obiettivo è quello di ricompattare il gruppo, sono arrivate interessanti indicazioni dal Ct. “Proveremo cose un po’ differenti, forse è giusto anche valutare chi non veniva chiamato da tempo tipoo altri. Questo stage può essere una buona cosa. La portaè sempre aperta a tutti. Se ci sono giocatori che possono aiutarciben felici di questo”. Proprio su: “a livello tecnico lui è sempre stato bravo, bisogna vedere come sta fisicamente. Noi lo abbiamo perso un po’ di vista e vederlo dal vivo un paio di giorni può essere molto ...

Ultime Notizie dalla rete : Nazionale Mancini Bastoni indisponibile. Mancini convoca il milanista Romagnoli Ancora un cambio dell'ultimo minuto nei convocati di Roberto Mancini per lo stage dell'Italia a Coverciano che prende il via oggi per chiudersi venerdì. Constatata l'indisponibilità di Alessandro Bastoni, il c.t. ha convocato il difensore centrale del Milan ...

Mancini: 'Balotelli carta della disperazione? No, può darci una mano' Roberto Mancini sta preparando gli spareggi per accedere ai Mondiali in Qatar. Il primo appuntamento da non sbagliare sarà a Palermo il 24 marzo contro la Macedonia del Nord. E per prepararlo al meglio ha ...

Convocati Italia, Bastoni indisponibile: Mancini chiama Romagnoli per lo stage azzurro Sky Sport Italia, Mancini: "Pobega e Mandragora? Abbiamo preferito due più giovani..." In conferenza stampa per lo stage della nazionale italiana ha parlato il tecnico Roberto Mancini, il quale ha puntato dapprima a parlare del ritorno di Mario Balotelli in azzurro. "Prima ...

Mancini: «Balotelli? Lo studieremo, proveremo altre situazioni tattiche» Mancini spiega. Prima dell'allenamento, il primo, di questa stage propedeutico al playoff mondiale. Spiega ma ancora non sa. Vuole vedere i suoi giocatori, sperimentare moduli nuovi e capire ...

