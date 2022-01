Nazionale, Giaccherini: “Non avrei convocato Balotelli, ci sono giovani più utili” (Di mercoledì 26 gennaio 2022) “Non avrei mai convocato Balotelli. Ci sono tanti giovani italiani pronti per la Nazionale e che servono più di lui. In Turchia sta facendo bene, ma conoscendolo è sempre quel ragazzo che ha fatto diverse cose negative. Ce lo ricordiamo per tante uscite un po’ così”. Con queste parole, rilasciate ai microfoni di Dazn, Emanuele Giaccherini commenta il ritorno di Mario Balotelli in Nazionale, con Mancini che lo ha richiamato per lo stage con gli azzurri. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 26 gennaio 2022) “Nonmai. Citantiitaliani pronti per lae che servono più di lui. In Turchia sta facendo bene, ma conoscendolo è sempre quel ragazzo che ha fatto diverse cose negative. Ce lo ricordiamo per tante uscite un po’ così”. Con queste parole, rilasciate ai microfoni di Dazn, Emanuelecommenta il ritorno di Marioin, con Mancini che lo ha richiamato per lo stage con gli azzurri. SportFace.

