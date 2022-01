Nazionale: Bastoni ko, Mancini chiama Romagnoli al suo posto per lo stage (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Nuovo forfait nella Nazionale di Roberto Mancini. Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter, è costretto a lasciare il ritiro di Coverciano e tornerà ad Appiano Gentile in attesa di capire quale sia il suo problema a dieci giorni dal derby contro il Milan. A proposito dei rossoneri, a sostituirlo per lo stage di questi giorni è proprio un difensore dell’altra sponda di Milano, Alessio Romagnoli, che si aggregherà in mattinata. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Nuovo forfait nelladi Roberto. Alessandro, difensore dell’Inter, è costretto a lasciare il ritiro di Coverciano e tornerà ad Appiano Gentile in attesa di capire quale sia il suo problema a dieci giorni dal derby contro il Milan. A proposito dei rossoneri, a sostituirlo per lodi questi giorni è proprio un difensore dell’altra sponda di Milano, Alessio, che si aggregherà in mattinata. SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Nazionale Bastoni Inter: Caicedo subito, poi l'assalto a Scamacca Intanto Scamacca è a Coverciano per lo stage con la Nazionale di Mancini insieme ai suoi compagni ... Anche il centrocampista si trova a Coverciano, con Barella e Bastoni : altri due pilastri dell'Inter,...

Mondiale 2022, ora Mancini punta quasi tutto su Zaniolo e Balotelli ... chissà che gli spazi in Nazionale non aumentino. Il futuro è dalla sua parte. Una difesa tecnica: ...i vari confermati dall'Europeo (alcuni non convocati a causa del contagio del virus) vi sono Bastoni ...

