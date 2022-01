Advertising

periodicodaily : Navalny ufficialmente etichettato come “terrorista” #Navalny @Billa42_ - Billa42_ : Navalny ufficialmente etichettato come “terrorista” - sergiocontrino : RT @DomaniGiornale: #Navalny, principale oppositore del presidente #Putin, è ora ufficialmente nella lista dei terroristi ed estremisti red… - Uncvrnsns : RT @DomaniGiornale: #Navalny, principale oppositore del presidente #Putin, è ora ufficialmente nella lista dei terroristi ed estremisti red… - DomaniGiornale : #Navalny, principale oppositore del presidente #Putin, è ora ufficialmente nella lista dei terroristi ed estremisti… -

Ticinonline

In tal contesto, il 9 giugno , il Tribunale della città di Mosca avevadefinito "estremiste" tutte le associazioni e organizzazioni legate all'oppositore russo. La sentenza ...... e un banchiere e oligarca accusato di corruzione da Alexei. Con analogo decreto, il 28 ... in una continuità storica che lega il filosovietismo di fatto delle maggioranze pure...L’attivista politico Aleksej Navalny, principale oppositore del presidente Vladimir Putin, è ora ufficialmente nella lista redatta dal Servizio federale per il monitoraggio finanziario russo ...L'oppositore è stato inserito nella lista federale dei "terroristi ed estremisti", accanto a gruppi come l'Isis ...