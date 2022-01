Napoli, Spalletti ha convinto De Laurentiis: rinnovo anche senza Champions (Di mercoledì 26 gennaio 2022) La prima parte di stagione del Napoli ha convinto De Laurentiis sulle qualità di Spalletti: il rinnovo ci sarà anche senza Champions «Spalletti è l’allenatore più bravo che abbia mai avuto». Si era esposto così Aurelio De Laurentiis nelle scorse settimane sul suo tecnico. Il toscano ha convinto il presidente che sarebbe già pronto a fargli firmare il rinnovo di contratto. Come riportato da La Repubblica, infatti, nell’accordo tra il Napoli e Spalletti è presente la clausola di rinnovo automatico in caso di conquista della Champions League, ma il lavoro dell’allenatore avrebbe convinto De ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 26 gennaio 2022) La prima parte di stagione delhaDesulle qualità di: ilci saràè l’allenatore più bravo che abbia mai avuto». Si era esposto così Aurelio Denelle scorse settimane sul suo tecnico. Il toscano hail presidente che sarebbe già pronto a fargli firmare ildi contratto. Come riportato da La Repubblica, infatti, nell’accordo tra ilè presente la clausola diautomatico in caso di conquista dellaLeague, ma il lavoro dell’allenatore avrebbeDe ...

