Napoli, si pensa già al dopo Insigne: spunta un nome a sorpresa (Di mercoledì 26 gennaio 2022) A Napoli si pensa già al dopo Insigne, l’attuale capitano azzurro si trasferirà al Toronto la prossima estate, lasciando il capoluogo campano non con pochi dispiaceri. La società azzurra peró non sta con le mani in mano, infatti è stato giá individuato il suo possibile sostituto. Secondo la Gazzetta dello sport, il nome nuovo del direttore sportivo Giuntoli è Nedim Bajrami. Bajrami, Napoli, calciomercatoIl trequartista albanese piace molto a Spalletti, e con ogni probabilità sarà lui il rinforzo dei partenopei per la prossima stagione. Sempre secondo la rosea, la valutazione di Bajrami si aggira intorno a 10 milioni di euro. Leggi su rompipallone (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Asigià al, l’attuale capitano azzurro si trasferirà al Toronto la prossima estate, lasciando il capoluogo campano non con pochi dispiaceri. La società azzurra peró non sta con le mani in mano, infatti è stato giá individuato il suo possibile sostituto. Secondo la Gazzetta dello sport, ilnuovo del direttore sportivo Giuntoli è Nedim Bajrami. Bajrami,, calciomercatoIl trequartista albanese piace molto a Spalletti, e con ogni probabilità sarà lui il rinforzo dei partenopei per la prossima stagione. Sempre secondo la rosea, la valutazione di Bajrami si aggira intorno a 10 milioni di euro.

Advertising

susydigennaro : RT @napolimagazine: TMW - Il Milan su Thiaw, il Napoli ci pensa per l'estate, ma ci sono anche altri club - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: TMW - Il Milan su Thiaw, il Napoli ci pensa per l'estate, ma ci sono anche altri club - milanmagazine_ : TMW - Il Milan su Thiaw, il Napoli ci pensa per l'estate, ma ci sono anche altri club - petrazzuolo : RT @napolimagazine: TMW - Il Milan su Thiaw, il Napoli ci pensa per l'estate, ma ci sono anche altri club - apetrazzuolo : TMW - Il Milan su Thiaw, il Napoli ci pensa per l'estate, ma ci sono anche altri club -