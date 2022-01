Napoli, sfumato Reinildo Mandava: avrebbe già firmato con l’Atletico Madrid (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Reinildo Mandava, terzino sinistro attualmente in forza al Lille, è stato accostato quasi quotidianamente al Napoli negli ultimi mesi. Una trattativa che era un po’ il segreto di Pulcinella. Ne parlavano liberamente tutti, perfino il calciatore a cui veniva chiesto se non avesse già la testa a Napoli. Pare però che il forte laterale mozambicano non sia destinato a vestire la maglia azzurra. Secondo i rumors diffusi negli ultimi giorni, confermati da autorevoli esperti di calciomercato, Renildo – che è in scadenza di contratto – avrebbe trovato l’accordo per accasarsi, dalla prossima stagione, all’Atletico Madrid. Il ragazzo sarebbe già stato nella capitale spagnola per sostenere le visite mediche. E i colchoneros starebbero peraltro tentando di anticiparne l’arrivo a ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 26 gennaio 2022), terzino sinistro attualmente in forza al Lille, è stato accostato quasi quotidianamente alnegli ultimi mesi. Una trattativa che era un po’ il segreto di Pulcinella. Ne parlavano liberamente tutti, perfino il calciatore a cui veniva chiesto se non avesse già la testa a. Pare però che il forte laterale mozambicano non sia destinato a vestire la maglia azzurra. Secondo i rumors diffusi negli ultimi giorni, confermati da autorevoli esperti di calciomercato, Renildo – che è in scadenza di contratto –trovato l’accordo per accasarsi, dalla prossima stagione, al. Il ragazzo sarebbe già stato nella capitale spagnola per sostenere le visite mediche. E i colchoneros starebbero peraltro tentando di anticiparne l’arrivo a ...

