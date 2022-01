Napoli, Osimhen ha una nuova maschera. Asso nella manica per Spalletti (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Osimhen è tornato, s’allenerà con una maschera protettiva più leggera, a Venezia da titolare. Spalletti ha un Asso nella manica. Victor Osimhen scalpita per tornare protagonista con il Napoli, sono passati 100 giorni dall’ultimo gol in campionato e l’attaccante nigeriano preme sull’acceleratore per riprendersi il posto da titolare. L’edizione Odierna del quotidiano la Repubblica scrive: “Osimhen, è stato perseguitato dalla malasorte nelle sue prime due stagioni italiane. Il suo ultimo gol in campionato risale al 17 ottobre e basta questo dato statistico per evidenziare le difficoltà che ha dovuto affrontare la squadra senza il centravanti nigeriano, sparito dai radar dopo il perentorio colpo di testa con cui mise al tappeto il Toro al ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 26 gennaio 2022)è tornato, s’allenerà con unaprotettiva più leggera, a Venezia da titolare.ha un. Victorscalpita per tornare protagonista con il, sono passati 100 giorni dall’ultimo gol in campionato e l’attaccante nigeriano preme sull’acceleratore per riprendersi il posto da titolare. L’edizione Odierna del quotidiano la Repubblica scrive: “, è stato perseguitato dalla malasorte nelle sue prime due stagioni italiane. Il suo ultimo gol in campionato risale al 17 ottobre e basta questo dato statistico per evidenziare le difficoltà che ha dovuto affrontare la squadra senza il centravanti nigeriano, sparito dai radar dopo il perentorio colpo di testa con cui mise al tappeto il Toro al ...

