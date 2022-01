Napoli, occasioni Paredes e Wijnaldum: ottimi i rapporti col PSG. La situazione (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Calciomercato Napoli: l’arrivo al PSG di Ndombele potrebbe liberare sia Paredes che Wijnaldum. Gli azzurri ci pensano Il Napoli pensa in grande sia per questa finestra di calciomercato che per la prossima. E i nomi importanti arrivano dalla Francia, più precisamente dal PSG. I parigini sono infatti vicini all’acquisto di Ndombele, elemento che potrebbe togliere spazio sia a Paredes che a Wijnaldum. Ed è proprio su questi due calciatori che gli azzurri si sarebbero fiondati. Secondo quanto riportato da Tuttosport, i rapporti tra De Laurentiis e il presidente del PSG Al-Khelaifi sono ottimi e l’arrivo di uno dei mediani potrebbe essere facilitato proprio dal loro legame. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Calciomercato: l’arrivo al PSG di Ndombele potrebbe liberare siache. Gli azzurri ci pensano Ilpensa in grande sia per questa finestra di calciomercato che per la prossima. E i nomi importanti arrivano dalla Francia, più precisamente dal PSG. I parigini sono infatti vicini all’acquisto di Ndombele, elemento che potrebbe togliere spazio sia ache a. Ed è proprio su questi due calciatori che gli azzurri si sarebbero fiondati. Secondo quanto riportato da Tuttosport, itra De Laurentiis e il presidente del PSG Al-Khelaifi sonoe l’arrivo di uno dei mediani potrebbe essere facilitato proprio dal loro legame. L'articolo proviene da Calcio News 24.

