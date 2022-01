Napoli, l’azienda cerca una receptionist: «Full time a 500 euro al mese: mandare foto in costume da bagno» (Di mercoledì 26 gennaio 2022) «Si richiede l’invio di una foto a figura intera in costume da bagno o similare». l’azienda napoletana Medial Service Srl ha deciso di inserire anche questa caratteristica nel ritratto della receptionist che stanno cercando di assumere. Le competenze non sono molte, basta sapere parlare bene l’inglese, essere automunita, avere meno di 30 anni e un «carattere solare e di bella presenza». Lo stipendio non è molto alto: per 24 ore alle settimane viene offerto un compenso di 500 euro netti. Dopo le vagonate di critiche ricevute, l’agenzia di stampa Ansa riporta che l’azienda ha deciso di rimuovere questo annuncio da molte delle bacheche su cui era stato pubblicato. Operazione non molto efficace, visto che sui social si trovano ancora screenshot in cui ... Leggi su open.online (Di mercoledì 26 gennaio 2022) «Si richiede l’invio di unaa figura intera indao similare».napoletana Medial Service Srl ha deciso di inserire anche questa caratteristica nel ritratto dellache stannondo di assumere. Le competenze non sono molte, basta sapere parlare bene l’inglese, essere automunita, avere meno di 30 anni e un «carattere solare e di bella presenza». Lo stipendio non è molto alto: per 24 ore alle settimane viene offerto un compenso di 500netti. Dopo le vagonate di critiche ricevute, l’agenzia di stampa Ansa riporta cheha deciso di rimuovere questo annuncio da molte delle bacheche su cui era stato pubblicato. Operazione non molto efficace, visto che sui social si trovano ancora screenshot in cui ...

