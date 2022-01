Napoli in campo dopo due giorni di riposo | su cosa ha lavorato Spalletti

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) L’allenatore del, Luciano, aveva concesso duedialla squadrala vittoria ai danni della Salernitana. I calciatori hanno ripreso oggi gli allenamenti, di seguito il report pubblicato dalla SSC: Politano “il successo contro la Salernitana, ilha ripreso oggi gli allenamenti all’SSCKonami Training Center. Gli azzurri si allenano nella settimana della sosta per gli impegni delle Nazionali e la pausa di campionato. La Serie A riprenderà domenica 6 febbraio con Venezia-(ore 15), per la 24esima giornata. La squadra si è allenata sul2 iniziando la sessione con attivazione e lavoro tecnico tattico. Successivamente lavoro ...

Advertising

sscnapoli : ?? Siamo tornati in campo ?? #ForzaNapoliSempre - claudioruss : La SSC #Napoli annuncia una nuova maglia da gioco, con #Mertens-#Rrahmani-#Osimhen modelli d'eccezione. La nota: 'U… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ALLENAMENTO - Napoli, lavoro tecnico tattico e partitina a campo ridotto, il report - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ALLENAMENTO - Napoli, lavoro tecnico tattico e partitina a campo ridotto, il report - susydigennaro : RT @napolimagazine: ALLENAMENTO - Napoli, lavoro tecnico tattico e partitina a campo ridotto, il report -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli campo

Corriere dello Sport

A contendersi Il Superbowl, made in Italy, saranno i Briganti 82e i 29ers Alto Livenza in ...clou che assegna il titolo CSI forti degli allenamenti intensificati su entrambi i lati didai ...Nel marasma della ritrovata continuità dei risultati e del ritorno indi Victor Osimhen dopo il grave infortunio, aè passata un po' in sordina la novità tra i pali delle ultime partite: Alex Meret sembra aver scavalcato David Ospina nelle gerarchie di ...Seduta di allenamento pomeridiana per il Napoli che, dopo i due giorni di riposo concessi dopo la vittoria sulla Salernitana, ha ripreso a lavorare presso il Konami Training Center. Nessun impegno, in ...Il Napoli è tornato in campo oggi nella settimana della sosta. Ecco il report odierno: "La squadra si è allenata sul campo 2 iniziando la sessione con attivazione e lavoro ...