Napoli, gli viene negato l’accesso per comprare un gelato perché senza Green pass: 88enne estrae una pistola e minaccia il vigilante (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Voleva comprare un gelato ma, essendo sprovvisto di Green pass, è stato bloccato all’ingresso. Per questo motivo, un 88enne ha tirato fuori una pistola minacciando una delle guardie. Dopo qualche attimo di tensione, però, l’anziano ha cambiato idea e si è allontanato, mentre il vigilante ha subito segnalato l’accaduto alle forze dell’ordine. L’episodio è avvenuto in un noto fast food accaduto a Casoria, in provincia di Napoli. I carabinieri della stazione di Casavatore e di quelli di Casoria sono intervenuti e, una volta ottenuta la descrizione dell’anziano, lo hanno individuato e raggiunto a casa. I carabinieri hanno notato “una strenua resistenza”: l’anziano si è infatti rifiutato di aprire la porta. I militari, con la collaborazione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Volevaunma, essendo sprovvisto di, è stato bloccato all’ingresso. Per questo motivo, unha tirato fuori unando una delle guardie. Dopo qualche attimo di tensione, però, l’anziano ha cambiato idea e si è allontanato, mentre ilha subito segnalato l’accaduto alle forze dell’ordine. L’episodio è avvenuto in un noto fast food accaduto a Casoria, in provincia di. I carabinieri della stazione di Casavatore e di quelli di Casoria sono intervenuti e, una volta ottenuta la descrizione dell’anziano, lo hanno individuato e raggiunto a casa. I carabinieri hanno notato “una strenua resistenza”: l’anziano si è infatti rifiutato di aprire la porta. I militari, con la collaborazione ...

