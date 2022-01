Napoli, gelato negato perché senza Green Pass: 88enne tira fuori la pistola (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Sui social si fa spesso ironia sulla macchina dei gelati del McDonald's. Il luogo comune è che sia sempre rotta, o quantomeno che i dipendenti non abbiano voglia di farla funzionare (perché - pare - difficile da pulire) e dicano ai clienti che sia fuori servizio. Il gelato negato Ovviamente trattasi di luogo comune, smentito spesso e volentieri dai fatti. Alcuni giorni fa un uomo di 88 anni si è recato da solo presso il McDonald's di Casoria, comune popoloso confinante con Napoli, con l'intenzione di acquistare un gelato (nonostante il freddo artico che da giorni sta interessando la Campania). Arrivato sul posto, all'ingresso ha trovato il vigilante che gli ha chiesto di esibire il Green Pass. Da diverse settimane, infatti, la certificazione verde è ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Sui social si fa spesso ironia sulla macchina dei gelati del McDonald's. Il luogo comune è che sia sempre rotta, o quantomeno che i dipendenti non abbiano voglia di farla funzionare (- pare - difficile da pulire) e dicano ai clienti che siaservizio. IlOvviamente trattasi di luogo comune, smentito spesso e volentieri dai fatti. Alcuni giorni fa un uomo di 88 anni si è recato da solo presso il McDonald's di Casoria, comune popoloso confinante con, con l'intenzione di acquistare un(nonostante il freddo artico che da giorni sta interessando la Campania). Arrivato sul posto, all'ingresso ha trovato il vigilante che gli ha chiesto di esibire il. Da diverse settimane, infatti, la certificazione verde è ...

