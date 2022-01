Napoli, due nomi del PSG per il centrocampo: c’è la notizia! (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il Napoli punta forte su due nomi del PSG per rinforzare il centrocampo. La notizia è stata lanciata da Raffaele Auriemma su Tuttosport. Secondo le ultime indiscrezioni, il club di De Laurentis potrebbe acquistare uno tra Leandro Paredes e Georginio Wijnaldum , entrambi attualmente in forza al Paris Saint-Germain. I due centrocampisti stanno trovando poco spazio, ecco dunque che potrebbero lasciare la capitale francese in cerca di una nuova destinazione. Il Napoli potrebbe prendere uno dei due calciatori con la formula del prestito. Paredes, PSG, Napoli Ad allontanare ulteriormente Paredes e Wijnaldum dal PSG potrebbe essere l’acquisto di Tanguy Dombele, anch’esso centrocampista. A quel punto inevitabilmente la società parigina dovrà sfoltire la linea mediana. Piero Inferrera Leggi su rompipallone (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Ilpunta forte su duedel PSG per rinforzare il. La notizia è stata lanciata da Raffaele Auriemma su Tuttosport. Secondo le ultime indiscrezioni, il club di De Laurentis potrebbe acquistare uno tra Leandro Paredes e Georginio Wijnaldum , entrambi attualmente in forza al Paris Saint-Germain. I due centrocampisti stanno trovando poco spazio, ecco dunque che potrebbero lasciare la capitale francese in cerca di una nuova destinazione. Ilpotrebbe prendere uno dei due calciatori con la formula del prestito. Paredes, PSG,Ad allontanare ulteriormente Paredes e Wijnaldum dal PSG potrebbe essere l’acquisto di Tanguy Dombele, anch’esso centrocampista. A quel punto inevitabilmente la società parigina dovrà sfoltire la linea mediana. Piero Inferrera

