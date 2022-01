Napoli, azienda chiede “foto in costume” alle candidate per un lavoro da receptionist (a 5 euro l’ora). Orlando manda gli ispettori (Di mercoledì 26 gennaio 2022) “Si offre lavoro a una donna, di massimo 30 anni, capace di parlare inglese, e – insieme al curriculum – si chiede una foto in costume da bagno”. È quanto si leggeva, fino a lunedì, nell’annuncio pubblicato online da un’azienda di Napoli che si occupa di vigilanza privata e accoglienza in strutture. L’offerta riguarda una posizione da receptionist in un ufficio nel Centro direzionale di Napoli. Dopo le polemiche sui social per la richiesta evidentemente sessista e fuori luogo, la Medial service ha provveduto a modificare il messaggio spiegando, secondo quanto riferisce La Repubblica, che “si è trattato di un errore di un’impiegata inesperta che non conosceva le policy aziendali sulla parità dei sessi” e ammettendo che la richiesta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 26 gennaio 2022) “Si offrea una donna, di massimo 30 anni, capace di parlare inglese, e – insieme al curriculum – siunainda bagno”. È quanto si leggeva, fino a lunedì, nell’annuncio pubblicato online da un’diche si occupa di vigilanza privata e accoglienza in strutture. L’offerta riguarda una posizione dain un ufficio nel Centro direzionale di. Dopo le polemiche sui social per la richiesta evidentemente sessista e fuori luogo, la Medial service ha provveduto a modificare il messaggio spiegando, secondo quanto riferisce La Repubblica, che “si è trattato di un errore di un’impiegata inesperta che non conosceva le policyli sulla parità dei sessi” e ammettendo che la richiesta ...

