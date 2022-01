Napoli, azienda cerca una receptionist: “Inviare foto in costume da bagno” (Di mercoledì 26 gennaio 2022) azienda di Napoli cerca dipendente ma, insieme al curriculum si chiede anche foto in costume da bagno. Un annuncio che sta facendo molto discutere sul web. L’annuncio Si offre lavoro a una receptionist donna, di massimo 30 anni, capace di parlare inglese e automunita. Poi spunta però anche la particolare richiesta. E lo scatto deve L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 26 gennaio 2022)didipendente ma, insieme al curriculum si chiede ancheinda. Un annuncio che sta facendo molto discutere sul web. L’annuncio Si offre lavoro a unadonna, di massimo 30 anni, capace di parlare inglese e automunita. Poi spunta però anche la particolare richiesta. E lo scatto deve L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

cjmimun : Il ministro del Lavoro Orlando,, ha chiesto al direttore dell'Isp naz del lavoro,Giordano, di inviare gli ispettori… - anteprima24 : ** 'Inviare una foto in costume': polemiche per l'annuncio di un'#Azienda campana ** - Candeggina_ : RT @squopellediluna: La Medial Service di Napoli, azienda specializzata in sorveglianza, ha pubblicato un’offerta di lavoro nella quale ric… - giovcusumano : RT @Iperbole_: A Napoli un'azienda cerca candidate donne 'di bella presenza e solari' che però inviino insieme alla candidatura anche una f… - Marumaruchan97 : RT @Iperbole_: A Napoli un'azienda cerca candidate donne 'di bella presenza e solari' che però inviino insieme alla candidatura anche una f… -