Mr Klein | il capolavoro di Losey con Alain Delon è il film da vedere oggi in tv per il Giorno della Memoria

(Di giovedì 27 gennaio 2022) “Al momento in cui nel pubblico l’emozione arresta il corso del pensiero, il regista ha fallito”, ha dichiarato una volta, riandando alla lezione del suo amato Brecht, il grande Joseph, regista di formazione teatrale e poi cineasta che nel secondo dopoguerra aveva lasciato gli Stati Uniti per sfuggire alla caccia alle streghe maccartista riparando nel vecchio continente, dov’era divenuto uno dei maggiori esponenti del cinema d’autore “europeo” tra tardi anni Cinquanta e Settanta. Sarà per questo che quando si trattò di parlarepersecuzione antiebraica in Mr.(1976),decise di non raccontare frontalmente la Shoah, di non mostrare dal di dentro lo spazio concentrazionario del lager, così scioccante e carico di emotività da rischiare di diventare ricattatorio e “distraente” sotto il profilo ...