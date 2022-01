MotoGP | Suzuki presenta la nuova GSX-RR il prossimo 4 febbraio

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) “Ci stiamo preparando per unastagione! Quindi salva la data e unisciti a noi dal vivo per il lancio”. Lo scrive su Twitter lache presenterà le moto GSX-RR di Joan Mir e Alex Rins, per la stagione 2022 del Motomondiale, venerdì 4alle ore 10:00. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #MotoGP: la #Suzuki presenterà le nuove moto il prossimo 4 febbraio - IanWellAngel : RT @gponedotcom: Alla vigilia dei primi test della stagione, Joan Mir e Alex Rins terranno a battesimo le GSX-RR 2022 sul circuito malese h… - Gazzetta_it : MotoGP Arriva anche la Suzuki: ecco quando sarà svelata la nuova moto - gponedotcom : Alla vigilia dei primi test della stagione, Joan Mir e Alex Rins terranno a battesimo le GSX-RR 2022 sul circuito m… - disintegratej : RT @SuzukiMotoItaly: Save the date ?? Il team @suzukimotogp è pronto a svelarsi per la stagione MotoGP 2022 ?? Quali modifiche alla GSX-RR t… -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP Suzuki

Arriva anche la. La moto di Joan Mir e Alex Rins per la stagione 2022 dellasarà svelata venerdì 4 febbraio alle 10 italiane. L'annuncio ufficiale arriva dalla casa di Hamamatsu che presenterà le moto ......inparla dei suoi diretti avversari, rivelando un retroscena sull'attuale campione in carica Fabio Quartararo di Redazione MOW D all'alto del suo titolo conquistato nel 2020 con il Team,...La Suzuki che presenterà le moto GSX-RR di Joan Mir e Alex Rins, per la stagione 2022 del Motomondiale, venerdì 4 febbraio alle ore 10:00.Sepang chiama, Pirro risponde. Con volo che partirà quest’oggi da Bologna, Michele Pirro raggiungerà nelle prossime ore Kuala Lumpur per poi dirigersi a Sepang, dove lunedì 31 svolgerà il primo test ...