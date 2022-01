Monica Maggioni | chi è | età | carriera | chi è il marito | figli | famiglia | vita privata e orientamento politico della direttrice del TG1

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche, impegnata in questi giorni nel racconto delle elezioni per il PresidenteRepubblica.: chi è, età,del TG1è nata a Milano il 20 maggio del 1964 ed è una nota giornalista e conduttrice televisiva, dal 18 novembre dello scorso anno è ladel TG1. E’ iscritta all’Ordine dei giornalisti dal 1995, ha lavorato per molti anni al TG1 e dal 2013 ha diretto Rai News 24 e Televideo. Ma non solo. Nella sua brillanteè stata ...