Mille euro alle agenzie di viaggio per il Covid: l'aiuto del Comune dopo un anno ancora non erogato (Di mercoledì 26 gennaio 2022) FANO - Non hanno ancora visto un solo euro dei 1.000 promessi le agenzie viaggi che avevano aderito al bando pubblicato un anno fa dal Comune con cui si garantiva un ristoro a tutte quelle realtà il ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 26 gennaio 2022) FANO - Non hvisto un solodei 1.000 promessi leviaggi che avevano aderito al bando pubblicato unfa dalcon cui si garantiva un ristoro a tutte quelle realtà il ...

Advertising

NicolaPorro : ?? Mille euro al secondo. È la stima sui guadagni di #BigPharma. Ma #FdI fa notare soprattutto un altro problema... ?? - fattoquotidiano : Penale da mille euro per i giovani che si licenziano: la clausola capestro nei contratti per lavorare nei ristorant… - fattoquotidiano : TI LICENZI? PAGA MILLE EURO! Una clausola capestro per impedire ai giovani dipendenti di esercizi pubblici e risto… - H_V_Maradona : RT @fioremarro: Il Maestro Roberto De Simone è ammalato e vive con una pensione di mille euro al mese, ha bisogno di medicinali e di assist… - levrierog : RT @fioremarro: Il Maestro Roberto De Simone è ammalato e vive con una pensione di mille euro al mese, ha bisogno di medicinali e di assist… -