Milan | speranza Tomori | vuole esserci al derby

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) L’allenatore delStefano Pioli potrebbe contare anche su Fikayoper il prossimocontro l’Inter in programma il prossimo 5 febbraio. Procede bene il recupero del difensore centrale dopo l’intervento in artroscopia del ginocchio sinistro per risolvere la lesione del menisco mediale del 14 gennaio. Secondo Tuttosport, l’ex Chelsea vorrebbe bruciare i tempi del suo recupero per affiancare Romagnoli proprio proprio nella stracittadina. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Milan, #Tomori vede il derby: c'è speranza - iamnadirb : RT @wikigreg: Unica speranza residua è che il Milan compri Botman, la Gazzetta fa un fotomontaggio con lui e Gosens titolando 'Milano, ecco… - TheoLegend19 : RT @wikigreg: Unica speranza residua è che il Milan compri Botman, la Gazzetta fa un fotomontaggio con lui e Gosens titolando 'Milano, ecco… - LaMongolfieraT : RT @wikigreg: Unica speranza residua è che il Milan compri Botman, la Gazzetta fa un fotomontaggio con lui e Gosens titolando 'Milano, ecco… - RadjonJr : RT @wikigreg: Unica speranza residua è che il Milan compri Botman, la Gazzetta fa un fotomontaggio con lui e Gosens titolando 'Milano, ecco… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan speranza

Ilnon è un vivaio dove far crescere ragazzi sconosciuti nellache diventino qualcuno per fare player trading... anche perché di trading vero e proprio in questi ultimi 3 anni non ne ..., Ibra - Tomori:derby Zlatan Ibrahimovic ©LaPresseNella giornata di domani, il mister ritroverà la squadra a Milanello. La ripresa degli allenamenti, al centro sportivo di Carnago, è ...Milan, Fikayo Tomori vuole bruciare i tempi: speranza per il derby, Pioli incrocia le dita per il suo difensore infortunato ...Blog Calciomercato.com: E fu così, che di colpo, in una giornata di fine gennaio, i tifosi milanisti si svegliarono dal loro torpore. In un solo giorno abbiamo scoperto che la ...