Milan, prima offerta per Thiaw: la risposta dello Schalke (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Non è andata a buon fine la prima offerta del Milan per Thiaw. Il centrale classe 2001 dello Schalke 04 è diventato da ieri obiettivo numero uno di Maldini e Massara per sostituire l’infortunato Kjaer. Giovane, duttile (può fare anche il terzino destro) e forte fisicamente, rappresenterebbe il profilo ideale per la difesa del Diavolo. La proposta presentata dai rossoneri era di 6.5 milioni di euro più bonus. Secco il no del club di Gelsenkirchen, che chiede almeno 10 milioni di euro e che non ha necessità di vendere il giocatore. Inoltre il Milan non è l’unico club interessato: sulla situazione del tedesco è vigile anche il Liverpool. Vedremo se nei prossimi giorni arriverà un altro tentativo per provare a portare Thiaw a ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Non è andata a buon fine ladelper. Il centrale classe 200104 è diventato da ieri obiettivo numero uno di Maldini e Massara per sostituire l’infortunato Kjaer. Giovane, duttile (può fare anche il terzino destro) e forte fisicamente, rappresenterebbe il profilo ideale per la difesa del Diavolo. La proposta presentata dai rossoneri era di 6.5 milioni di euro più bonus. Secco il no del club di Gelsenkirchen, che chiede almeno 10 milioni di euro e che non ha necessità di vendere il giocatore. Inoltre ilnon è l’unico club interessato: sulla situazione del tedesco è vigile anche il Liverpool. Vedremo se nei prossimi giorni arriverà un altro tentativo per provare a portarea ...

